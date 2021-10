Tre novità per i bambini e ragazzi dal Salone del Libro di Torino

Questa settimana vi porto con me al Salone del libro di Torino, un mondo fantastico per tutti gli amanti della letteratura dove si incontrano amici, bambini, editori e, soprattutto libri per tutti i gusti. Ho scelto per voi, piccoli lettori, gli stand di tre case editrici che adoro per presentarvi in diretta due albi illustrati e un racconto per ragazzi, tutti freschi di stampa.

E c’è pure una sorpresa perché una delle autrici è varesina!

Le Ricette di Nonna Irma

Ho incontrato Lina Vergara, direttore editoriale di Logos, casa editrice bellissima con libri che spesso vi ho presentato.

Per i piccoli lettori presenta a Torino “Le ricette nonna Irma” libro nato dall’omonima rubrica del giornalino Ciopilopi, è scritto da Laura Bertelli, food blogger di Modena, e illustrato da Giulia Pintus, giovane illustratrice piacentina.

È ambientato nella campagna emiliana, immerso nella sua tradizione contadina.

Nel libro ci sono piccole ricette, molto facili, che possono realizzare i bambini anche in compagnia di nonni e genitori

Le ricette di Nonna Irma

di Laura Bertelli (autrice) e Giulia Pintus (illustratrice)

Logos editore – 14 €

Su le zampe

Nello splendido stand dell’editore People scopro Su le zampe, un libro nuovo, freschissimo di stampa, arrivato proprio in questi giorni.

Mi chiama anche se è un “silent book” disegnato con delicatezza da Claudia Piras per bambini a partire dai 4 anni di età.

Il libro racconta della possibile convivenza tra uomo e orso, e anche molto di più in base alla sensibilità di chi lo guarda, lo legge, lo sfoglia e lo ascolta.

Su le zampe

di Claudia Piras

People editore – 16 €

La ragazza con lo zaino verde

Non potevo non portarvi allo stand del Il Castoro, editore che adoro e in cui trovo libri che abbiamo letto insieme, come Mustang.

Tra i libri appena usciti per ragazzi trovo “La ragazza con lo zaino verde” di Elisa Castiglioni, che è un’autrice varesina!

È una storia intensa, ispirata a fatti realmente accaduti, consigliatissima anche per le scuole.

Perché ribellarsi a volte diventa necessario, per giustizia e per amore. Anche su questi valori è nata la Resistenza.