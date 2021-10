“Un Cardinale rosso a Varese”, all’Asfarm di Induno Olona

Sabato 23 ottobre alle ore 10 all’Asfarm di Induno Olona (via Maciachini, 9) si terrà la presentazione del libro “Un cardinale rosso a Varese” (Macchione) di Ambrogio Vaghi.

Da uomo di sinistra ed eterno resistente qual è, non ha mai aspirato, nemmeno inconsciamente, a ricoprire un ruolo ecclesiastico. Eppure, nella sua lunga e ricca esistenza è stato spesso paragonato alle alte gerarchie della Chiesa. Una specie di Richelieu al servizio della democrazia. A Varese era considerato una sorta di “sindaco ombra”, un ruolo che rientrava nella migliore tradizione del Partito comunista italiano, da sempre in Italia abituato a coltivare ambizioni di governo al riparo dalla luce. Vaghi era ascoltato e tenuto in considerazione anche dagli avversari politici per la lungimiranza, il senso civico e la profonda conoscenza delle dinamiche del potere che, da qualunque angolatura lo si guardi, è sempre uguale a se stesso.