Un corso di guida sicura per i volontari della Croce Rossa di Tradate

Il 17 ottobre in piazza mercato a Tradate 14 volontari di Croce Rossa del Gruppo di Tradate si sono cimentati in un intenso corso di guida sicura.

Guidati da esperti istruttori delle autoscuole Quadrifoglio e Castiglione, si sono messi alla prova con tecniche di frenata, schivata dell’ostacolo, slalom e gestione dei veicoli in condizioni difficili ed improvvise, che potrebbero capitare in situazioni di intenso traffico dove i volontari sono chiamati ad operare giorno e notte.

Davanti a numerosi curiosi, hanno dato dimostrazione di impegno e serietà nel completare con successo anche il percorso finale a tempo.

Un insieme di differenti tecniche che portano gli autisti, seppur già esperti, a studiare anche lo stress mentale, raggiungendo così consapevolezza che guidare significa gestione di molti fattori.

L’associazione “Saper guidare”, composta da varie autoscuole, non è nuova a queste iniziative, infatti proprio a Tradate ha organizzato più volte corsi come questo per le forze della Polizia locale e per la Croce Rossa di Tradate.