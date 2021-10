Doppio open day per l’Associazione Marte di Varese, nata per creare un luogo alternativo ai soliti spazi neutrali che compongono la vita dei ragazzi della città, un luogo che possa essere formativo e professionalizzante.

Galleria fotografica Un successo il primo open day di Marte, la nuova scuola di spettacolo di Varese 4 di 11

Sabato 2 ottobre due momenti per presentare corsi e offerta formativa della nuova realtà che ha sede in Piazza della Motta 6/A, dove bambini, ragazzi, ma anche adulti possano sperimentare percorsi di crescita, gioco di squadra ed approcciarsi ad una vera e propria professione. Uno spazio in cui sentirsi liberi dai pregiudizi, parte di un gruppo, in cui sentirsi accompagnati da tutor e professionisti del settore, ed in cui poter trovare se stessi nei termini di realizzazione personale, crescita e competenze.

Cinque anni fa, il gruppo di ragazzi che oggi porta avanti questo nuovo e ambizioso progetto, aveva messo in scena uno spettacolo amatoriale al Teatro Apollonio di Varese, il cui ricavato era stato devoluto al fine di finanziare vari progetti artistici in alcune scuole di Varese. Il successo raggiunto con quello spettacolo li ha portati a domandarsi cosa, a livello artistico, mancasse a Varese e soprattutto cosa loro, in qualità di gruppo di giovani, potessero dare alla città.

La scuola si occuperà di insegnare le materie legate al mondo dello spettacolo a tutti coloro che vorranno fare di queste il proprio lavoro, senza però limitarsi all’aspetto performativo: «Spesso viene tagliato fuori l’aspetto formativo e di crescita che appartiene all’arte dello spettacolo – prosegue – noi vogliamo insegnare ad usare il teatro come luogo di sostegno alla persona, luogo di crescita personale e mezzo di comprensione dei vari aspetti di sé».

Il progetto rivolto al territorio di Varese e provincia, nello specifico ad una fascia di età compresa tra i tre e i trent’anni: corsi pomeridiani e serali che coinvolgeranno adulti in crescita e accompagneranno l’adulto nell’educazione dei giovani.