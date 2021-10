“Villa Letizia è un bene privato e il Comune non può intervenire”

In relazione all’articolo “Grazie alle bocce a Caravate potrebbe riaprire Villa Letizia” pubblicato in data 3 ottobre 2021 da Varesenews, il sindaco Nicola Tardugno chiarisce che: «Essendo un bene privato, non c’è alcun progetto di intervento rispetto a Villa Letizia perché il Comune non ne avrebbe titolo. Quindi escludo quanto riportato nell’articolo».

Il progetto relativo all’apertura dei campi di bocce agli studenti delle scuole dell’obbligo riguarda il Centro sociale “Bruno Del Grande” di Caravate. «Tra l’altro si tratta di un progetto sportivo ancora in una fase embrionale» precisa Tardugno.