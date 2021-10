Villetta in fiamme a Somma Lombardo

Un grosso incendio ha distrutto il tetto un appartamento di una villetta a Somma Lombardo nel pomeriggio di oggi, mercoledì. Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare all’interno di una casa all’incrocio tra via Vignazze e via Gramsci.

Sul posto sono subito arrivate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, in primis dalla sede dei volontari presente in città e subito dopo da Busto Arsizio e Ispra. Non risultano persone ferite al momento. (foto di Alessio Luisetto)