Il 10 dicembre 8 ore di sciopero dei metalmeccanici

Le segreterie di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm hanno indetto per il 10 dicembre 8 ore di sciopero e una manifestazione a Bergamo per chiedere al Governo Draghi aggiustamenti alla manovra finanziaria. I sindacati dei metalmeccanici chiedono all’esecutivo una serie di interventi in tema di lavoro, fisco, pensioni e sviluppo legato al Pnrr. Tra cui: politiche industriali per risolvere le crisi e gestire la transizione ambientale, digitale e tecnologica, estensione degli ammortizzatori sociali, contrasto alla precarietà, rafforzare prevenzione e sicurezza, estendere i diritti nel sistema degli appalti, ridurre le tasse a lavoratori e pensionati, riformare il sistema pensionistico, flessibilità in uscita dai 62 anni o 41 anni di contributi, riconoscere lavori gravosi e usuranti e pensione di garanzia per i giovani.