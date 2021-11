Apre il nuovo Tigros di Saronno

Mercoledì 1 dicembre 2021 apre in via Miola, 27 il nuovo TIGROS di Saronno, il settantesimo supermercato dell’Azienda, che si inserisce nel processo di evoluzione, ammodernamento e presenza nel territorio della catena varesina.

Nel nuovo TIGROS i clienti potranno trovare un’offerta ricca, variegata e sempre nuova di idee e sapori accuratamente selezionati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati.

Nei reparti freschi, in particolare, spiccano oltre 70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno; la stagionalità dell’ortofrutta dove si trovano, tra le diverse referenze, i prodotti della linea Merita l’Assaggio. Si tratta di una selezione di frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di

coltivazione; alcuni esempi sono: le Clementine di Calabria I.G.P., le Mele Scilate Envy e le Pere Williams Verdi.

La carne di suino, pollo e tacchino è 100% italiana e tutta la carne bovina è di Scottona di filiera TIGROS; i prodotti del reparto panetteria-pasticceria preparati nei Laboratori TIGROS a Cassano Magnago in provincia di Varese; il pane, nelle sue diverse varietà, viene sfornato ogni notte e le torte sono preparate dai pasticceri secondo ricette tradizionali. In pasticceria è possibile trovare monoporzioni, pasticceria mignon, crostate nonché torte con crema e panna.

Il banco pescheria servito con un ricco assortimento di pesci interi, filetti, tartare e tantissimi pronti da cuocere. Nel reparto è presente anche la friggitoria con pesce pronto da gustare e fritto in reparto più volte al giorno. Gli oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori D.O.P. e I.G.P. Italiane. Da segnalare anche i piatti pronti come antipasti, primi, secondi e contorni cucinati ogni giorno dallo chef TIGROS con ingredienti freschi e di qualità.

I Prodotti del Mese: ogni mese ricette speciali e stagionali per provare sempre gusti diversi. Le ricette in edizione limitata di dicembre sono: La Crostata di Noci e Frutta secca, i Tortelli con Patate e Tartufo, la Birra Artigianale Smoked, la Zuppa del

Mese Pasta e Ceci. Si ricorda inoltre “La Convenienza Sempre”: non si tratta di una promozione ma della convenienza che è possibile trovare su tantissimi prodotti sia freschi che confezionati.

Per i clienti di Saronno è riservato un volantino speciale “Follie di Apertura” con numerose offerte fino al 60% di sconto, dall’1 all’8 dicembre. Il nuovo punto vendita è dotato di un’ampia area dedicata alla bellezza, alla cura dellapersona, alla salute e alla linea (integratori, prodotti senza glutine, vegani, per chi soffre di intolleranze).

L’ampio parcheggio esterno ha 6 postazioni di ricarica per le auto elettriche. In cassa è attivo il pagamento delle bollette nonché l’utilizzo dei buoni pasto, sia cartacei che elettronici, oltre ai moderni metodi di pagamento come Satispay e Bancomat Pay.

Nel punto vendita è presente anche il Buongusto con una ricca scelta di proposte della caffetteria e la convenienza di diversi menù colazione (ad esempio cappuccino e croissant a 1,50 €). Un’ampia varietà di piatti gustosi e di qualità cucinati al momento nella cucina a vista del Ristorante con prodotti dei banchi e dei reparti freschi TIGROS. I piatti del Ristorante possono anche essere portarti a casa grazie al servizio take away.

A Saronno e nei comuni limitrofi è anche attivo TIGROS @Casa, il servizio che permette di fare la spesa online su tigros.it e riceverla a domicilio nel giorno e all’ora scelti. Dall’8 dicembre sarà anche disponibile TIGROS Drive, il servizio che permette di fare la spesa online e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato di Saronno.

ORARI DI APERTURA DEL TIGROS DI SARONNO

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.30

La domenica dalle 8.30 alle 20.00

www.tigros.it

TIGROS S.p.A. è una azienda varesina nata nel 1979 e presente con 70 supermercati nelle province di Varese, Milano, Verbano-Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Como e Pavia. Da oltre 40 anni ci occupiamo, ogni giorno, di selezionare e proporre nuovi prodotti, servizie soluzioni per cercare di essere sempre al passo con i tempi. L’azienda è stata la prima in Italia a lanciare il servizio TIGROS Drive nel 2014 che prevede il ritiro della spesa fatta online nei punti vendita senza costi aggiuntivi. Nel 2016 si è aggiunto il servizio TIGROS @Casa come risposta alle nuove esigenze delle persone in termini di risparmio di tempo ma senza rinunciare alla qualità e convenienza di TIGROS.