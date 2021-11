Basket Uisp: tutti i risultati della Serie A senior

NOTIZIARIO UISP del 3 novembre 2021

PALLACANESTRO – Tutti i risultati della Serie A senior

I risultati della serie A del campionato della Struttura Pallacanestro Uisp Varese continuano a stupire. Nell’ultima settimana si sono disputate 15 partite con 9 successi casalinghi e 6 vittorie esterne.

Partendo da lunedì 25 ottobre, colpo del Deportivo Elite sul campo dell’Aqua Elite Pink Panthers, 54-42 per gli ospiti in una sfida fra due squadre varesine e il derby va all’Elite.

Vince in casa Somma Lombardo: la Fulgor Somma prevale di 14 lunghezze sui lacustri del Travedona Pirates. Martedì, con 3 partite, inizia con la nettissima vittoria casalinga del Montello Young, che regola il Daverio Rams con oltre 35 punti di margine. Colpo in trasferta per il Bst Tradate, che espugna Rovello Porro per 46-68. Infine è il Cso Borsano a sorridere in quel di Venegono: i padroni di casa cedono per 48-63.

Derby varesino mercoledì 27 ottobre, con WoolWa ko in via Adriatico al cospetto del Giubiano, che porta a casa il rosa grazie al 59-48 conclusivo. Giovedì successi interni per Velate su Cassano Magnago in un match intenso, con Master’s Hounds che in volata prevale per 43-42 sul San Giovanni Bosco e La Sezione che supera per 72-65 la Polisportiva Senna Junior. Vittorie in trasferta per l’Airoldi Origgio, corsaro a Gerenzano nel big match del girone C, e di Albizzate, che a Vedano Olona supera l’Aurora Boosters. Passando a venerdì 29 ottobre, successi per l’Orange Five sull’Osc Tradate: 59-52 per Busto il punteggio finale e per l’Ottica Nidoli, che nel derby dell’alto varesotto, batte la Limax Clivio di 8 punti. La giornata si conclude con la vittoria interna dell’Irish Venegono, a bersaglio su Fagnano; 78-69 al 40’ per i venegonesi sui fagnanesi.

DONNE – Novembre è il mese dei diritti delle donne nello sport

Si avvicina novembre, mese dedicato ai diritti delle donne nella società e nello sport. Da tempo Uisp è in prima linea con progetti ed iniziative per reclamare l’importanza delle pari opportunità fra donne e uomini, tanto nei diversi campi della vita quanto nello sport: è del 1984 infatti la prima Carta dei diritti delle donne nello sport, scritta per rivendicare il diritto allo sport per tutti, come ribadito nella riformulazione del 2016 realizzata nell’ambito del progetto europeo Olympia. L’obiettivo è lo stesso: ricordare che una vera parità di genere nella società è necessaria oggi, e non è più rimandabile. Uguaglianza, rispetto, inclusione: sono solo alcuni dei valori che Uisp promuove attraverso le sue attività su tutto il territorio nazionale.

Convegni, presentazioni, risultati di iniziative portate avanti tutto l’anno nelle scuole e nelle realtà giovanili legate al mondo dello sport per tutti: le iniziative targate Uisp si succederanno per tutto il mese su tutto il territorio nazionale. Per restare aggiornato, consulta www.uisp.it/nazionale

CAMMINARE – A Lodi si cammina perché “non è normale che sia normale”

Cinque chilometri di camminata non competitiva per testimoniare impegno e sostegno contro le violenze di genere. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, il Comitato Territoriale Uisp Lodi invita ad una camminata non competitiva, a testimonianza di come “non è normale che sia normale”. L’appuntamento è per domenica 28 novembre alle 15 dalla piazza del Comune a Lodi. L’iscrizione di 5€ comprenderà maglietta e assicurazione. Per iscriversi è necessario compilare il form a QUESTO LINK.