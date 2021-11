Il centro storico di Luino diventa un museo “a cielo aperto”

Frutto della collaborazione tra l’associazione Amici delle Sempiterne e Amici Carnovali detto il Piccio, il 30 agosto per le vie del centro storico, e non solo, ha preso al via una mostra a cielo aperto: opere di diversi artisti, nativi o venuti in villeggiatura nel paese lacustre e in quelli limitrofi, sono state esposte nelle vetrine di alcuni negozi. L’iniziativa, che ha preso piede all’interno di #artetrailaghi, si è dimostrata un’occasione per tornare alla bellezza e alla cultura: la luce dell’arte contro il buio della crisi che abbiamo vissuto.

Galleria fotografica Mostra diffusa per la cittadina lacustre di Luino 4 di 25

C’è da concedersi un momento quando la cultura entra così nei luoghi che quotidianamente viviamo. C’è da accoglierla e coglierne allo stesso tempo la bellezza, e apprezzarla, guardarne i particolari e ascoltare le emozioni che ti trasmette. E se aveste tempo di soffermarvici davvero su questi quadri, notereste che molti di quei colori sono quelli degli alberi davanti a casa vostra e che quei paesaggi e tramonti, quelli che ogni giorno ammirate tornando a casa dal lavoro.

Questo e tanto altro è possibile definire cultura, cultura di un luogo, ed è questo lo scopo con cui è nato il progetto #artetrailaghi.

Nella gallery troverete le foto dei quadri esposti nelle vetrine dei circa ventiquattro negozi che hanno aderito all’iniziativa; una magica mostra diffusa, in attesa del Natale, che vedrà la sua conclusione il 7 novembre. Le foto sono state fatte da Simona Fontana, Gionata Calliva, Cinzia De Rossi ed Enrica Speritini dell’associazione Amici delle Sempiterne.