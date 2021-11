Chiusure notturne sulla A-8 allo svincolo viale Certosa

Sul raccordo Milano Viale Certosa, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 novembre, con orario 20:00-8:00, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in entrata verso Torino.

In alternativa, immettersi sulla A8 Milano Varese, invertire il senso di marcia allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, uscire allo svincolo Cascina Merlata al km 0+300 e immettersi sulla A4 verso Torino attraverso lo svincolo di Pero.