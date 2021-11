Dormelletto intitola una via a Laura Prati

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’amministrazione comunale di Dormelletto, in provincia di Novara, ha deciso di intitolare una via pubblica a Laura Prati, l’ex sindaco di Cardano al Campo morto nel 2013.

L’intitolazione avverrà giovedì 25 novembre alle ore 15:30. La nuova strada è ubicata in prossimità del supermercato di Dormelletto, sulla strada provinciale per Arona.

Il ritrovo è alle ore 15:15 presso il parcheggio del supermercato.