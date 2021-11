Il Festival Scampia storytelling nelle scuole di San Fermo

Torna a San Fermo e conquista una scuola in più “Scampia storytelling”, il festival della letteratura per ragazzi promosso da ICWA (Italian children’s writer association) che nella giornata di oggi, giovedì 25 novembre, ha portato tre autori nelle scuole primaria e secondaria di primo grado di San Fermo per incontrare i bambini e ragazzi e parlare con loro di storie, emozioni e attualità.

I bambini più piccoli, delle classi prime e seconde dell’elementare IV Novembre hanno incontrato in palestra la varesina Giuditta Campello per la presentazione del libro “Sandra la capra detective“, mentre i loro compagni di terza hanno potuto dialogare via web con Lucia Giustini del suo Maxitauro.

Il lecchese Dino Ticli incontrerà domani i ragazzi della media Don Rimoldi mentre questa mattina è stato in compagnia delle classi quinte e quarte della IV novembre per presentare, rispettivamente, “Piante e animali terribili” e “Il furto delle marionette”

Com’è nello spirito dello Scampia storytelling gli incontri sono stati occasioni per raccontare storie, stimolare la curiosità, il confronto e creare festa attorno al mondo dei libri.

Il Festival è nato nel 2014 per dare voce a una delle più famose e problematiche periferie d’Italia: quella di Scampia. Con lo Scampia Storytelling il quartiere è diventato un’officina di narrazione, un posto dove le storie arrivano, da vicino e da lontano, per farsi raccontare e raggiungere nuovi lettori, vicini e lontani dal capoluogo partenopeo. A Varese ad esempio, dove la rassegna è arrivata nel 2019 coinvolgendo assieme ai bambini di San Fermo tutta la città.

In questa ottava edizione la maratona di lettura di Scampia Storytelling coinvolge in due giorni, il 25 e 26 novembre 2021, 55 scrittori, autori e le autrici che proporranno laboratori, incontri e approfondimenti in una decina di istituti comprensivi di Napoli, Milano e Varese (già presenti nelle scorse edizioni) cui si aggiungono in questo 2021 anche Firenze, Taranto e Palermo.