Fratelli d’Italia è pronto alle elezioni provinciali: presenterà una sua lista

Fratelli d’Italia fa il suo esordio alle elezioni provinciali con una lista marchiato solo dal proprio simbolo. Il partito che di fatto esprime il presidente dell’ente di Villa Recalcati Emanuele Antonelli, e che in passato si è sempre presentato all’interno di un listone più ampio, per la scadenza elettorale di dicembre presenterà una sua squadra.

«Stiamo definendo gli ultimi particolari burocratici per presentare la lista – spiega il coordinatore provinciale Andrea Pellicini -, ma ci saremo e puntiamo ad ampliare la nostra rappresentanza malgrado queste siano elezioni che purtroppo hanno sempre meno significato politico per come sono state ridotte le province dopo la riforma».

Nella lista di Fratelli d’Italia ci sono cinque donne e tre uomini. Sono la Vicesindaco di Brebbia Francesca Marino, il Consigliere comunale di Solbiate Olona Rita La Cognata, il Vicesindaco di Brunello Marco Ballerio, il Consigliere comunale di Saronno Gianpietro Guaglianone, il Consigliere comunale di Gallarate Marco Colombo, la Consigliera comunale di Vergiate Marta Birigozzi, l’Assessore di Cairate Elena Blini e l’Assessore di Castelveccana Federica Gambato.

«Non ci sarà un capolista perché i nostri candidati sono tutti dei capilista, rappresentanti di tutti i territori e delle proprie comunità» conclude Pellicini.