Libri, libri e ancora libri: in valle Olona tante presentazioni di opere inedite

Un novembre in cui il primo freddo si fa sentire, ma il piacere della letteratura è pronto a riscaldare chi trova rifugio fra le pagine di un libro.

A Cairate, Marnate e Castiglione Olona, infatti, sono previsti degli appuntamenti interessanti per tutti.

Si inizia venerdì 12 novembre a Castiglione Olona, quando sarà presentato “Le pietre della memoria” di Francesca Druetti e Benedetta Rinaldi. L’appuntamento è alle 20.45 alla Biblioteca civica, presso il Castello di Monteruzzo in via Marconi 1.

Il giorno successivo è la volta di Cairate, che punta i riflettori su Gianluca Bota, che racconterà del suo testo “La Barca dipinta di blu“. Ritrovo sabato 13 novembre alle 17.30 all’auditorium di piazza Libertà 10.

Questa carrellata di libri si conclude a Marnate martedì 16 novembre con la presentazione del libro “Aperitivo criminale” di Anna Allocca. Dialogherà con l’autrice Raffaella Vanetti, la marnatese che ha recentemente vinto un concorso letterario a Lucca.

L’appuntamento è alle 18.30 in sala consiliare – Municipio. Per l’incontro di Marnate è necessaria la prenotazione, chiamando in biblioteca al numero 0331/368227