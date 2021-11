A Malnate è tempo di Settimana Eucaristica e dare il benvenuto a don Giuseppe Lazzati

È iniziata con la Messa Solenne di domenica 7 novembre la settimana eucaristica e vocazionale di Malnate, che proseguirà fino a domenica 14 novembre e accompagnerà anche l’accoglienza del nuovo Prevosto don Giuseppe Lazzati.

La settimana, che coincide con il Santo Patrono malnatese, San Martino – 11 novembre -, ha preso il via domenica con la visita del Vicario Episcopale di Varese, Monsignor Giuseppe Vigezzi, per la Messa Solenne di Cristo Re.

Lunedì 8 novembre – ore 20.30 chiesa Parrocchiale di Malnate – è in programma la Messa di apertura delle giornate eucaristiche concelebrata dai parroci emeriti delle parrocchie di Malnate e Gurone.

Martedì 9 novembre la giornata di celebrazioni inizierà alle ore 8.00 con le Lodi a Malnate e a seguire esposizione eucaristica. Alle ore 8.30 la Messa a Gurone e a seguire esposizione eucaristica. Dalle ore 15.00 ci sarà l’Ora media a San Salvatore e a seguire esposizione eucaristica, mentre alle ore 17.00 la Messa a San Salvatore e riposizione. Dalle ore 18.00 la Messa a Malnate e riposizione mentre alle 20.30 in chiesa a Gurone la messa compieta celebrata da don Paolo con meditazione e riposizione.

Programma corposo anche per mercoledì 10 novembre: ore 8.00 Messa a Malnate e a seguire esposizione eucaristica. Ore 8.30 Messa a Gurone e a seguire esposizione eucaristica, ore 15.00 ora media a San Salvatore e a seguire esposizione eucaristica, ore 17.00 S. Messa a San Salvatore e riposizione, ore 18.00 vespri a Malnate e a Gurone e riposizione. In serata, alle ore 20.30 in chiesa a Malnate la Messa concelebrata dai coadiutori emeriti di Malnate e Gurone, seguita alle ore 22.00 da un breve rinfresco e saluti in oratorio.

Giovedì 11 novembre, il giorno del Santo Patrono San Martino, il primo appuntamento è alle ore 10.00 in chiesa a Malnate per la Messa solenne presieduta da Monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale della zona di Rho, e concelebrata dai sacerdoti che prestano servizio a Malnate. Alle ore 15.00 l’ora media e esposizione eucaristica a Malnate, Gurone, San Salvatore, Santa Rita e Rovera, mentre dalle ore 18.00 Vespri a Malnate, Gurone, San Salvatore, Santa Rita e Rovera e riposizione.

Venerdì 12 alle 8.00 le Lodi a Malnate e a seguire esposizione eucaristica; dalle 8.30 Messa a Gurone e a seguire esposizione eucaristica, mentre alle ore 15.00 Ora media a San Salvatore e a seguire esposizione eucaristica. Alle ore 17.00 Messa a San Salvatore e riposizione, seguita alle ore 18.00 dai Vespri a Gurone e riposizione. In serata, alle ore 20.30 in chiesa a Malnate S. Messa di chiusura della settimana eucaristica presieduta dal rettore del seminario don Enrico Castagna e concelebrata dai sacerdoti che prestano servizio a Malnate. Al termine della Messa sarà impartita la benedizione eucaristica.

Sabato 13 novembre dalle 15.00 alle 17.00 in chiesa a Malnate, Gurone e San Salvatore ci sarà la possibilità di confessarsi mentre la giornata di domenica 14 novembre sarà dedicata all’ingresso nella comunità malnatese di Don Giuseppe Lazzati come nuovo Parroco. Si parte alle ore 15.30 con l’incontro di don Giuseppe con i bambini dell’asilo parrocchiale in chiesa a San Salvatore. Alle ore 16.15 il nuovo Prevosto malnatese incontrerà i rappresentanti delle associazioni della città in chiesa a Gurone. Alle ore 17.15 don Giuseppe farà la conoscenza del consiglio comunale davanti al comune di Malnate, seguito dalla processione con la banda per raggiungere la chiesa di Malnate dove alle ore 18.00, alla presenza di Monsignor Giuseppe Vegezzi, ci saranno le celebrazione di ingresso del nuovo prevosto concelebrata dai sacerdoti che prestano servizio a Malnate e dai sacerdoti nativi di Malnate.

L’ultimo appuntamento sarà alle ore 21.00 con vin brulè e castagne per tutti.