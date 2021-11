Mercoledì l’autopsia sul cadavere della Valganna

Si dovrà attendere ancora qualche giorno per avere qualche certezza in merito alla morte del giovane trovato il cadavere pochi giorni fa in una roggia ai lati della statale, in Valganna.

L’autopsia sul corpo della vittima verrà eseguita mercoledì mattina – 1 dicembre – a Varese, su ordine della magistratura del capoluogo. Questa mattina, lunedì 29 novembre, è stato affidato l’incarico al professionista che dovrà occuparsi dell’esame autoptico sul corpo, trovato nella tarda mattinata del 24 novembre entro i confini comunali di Induno Olona da due escursionisti.

È ancora un mistero come l’uomo sia finito in fondo al profondo dislivello, dopo un volo di diversi metri. Fonti investigative propendono per l’ipotesi della caduta, dal momento che un superficiale esame della salma farebbe escludere la presenza di segni evidenti di lesioni prodotte da terzi, anche se solo l’autopsia potrà specificare almeno la causa precisa di morte e le eventuali altre ferite patite dall’uomo trovato in una posa innaturale, con una gamba sotto all’altra e con addosso abiti sportivi. Sono inoltre in corso le analisi sul telefono cellulare trovato non distante dal corpo.