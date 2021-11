È morto Ennio Doris fondatore di Banca Mediolanum

È morto questa notte Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. Aveva 81 anni e la notizia è arrivata dalla famiglia.

Classe 1940, originario di Tombolo in provincia di Padova, per oltre quarant’anni è stato uno dei protegonisti della finanza italiana e fondatore di un istituto di credito di portata nazionale.

Nel 1992 gli viene conferita l’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nel 2002 quella di Cavaliere del Lavoro.

Fino al 21 settembre 2021 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Banca Mediolanum.

La storia imprenditoriale di Doris deve molto all’amicizia con Silvio Berlusconi: i due si incontrarono a Portofino al principio degli anni Ottanta quando Doris propose la sua idea di impresa al Cavaliere.

Nacque nel 1982 Programma Italia e poi Banca Mediolanum.

Doris era un imprenditore che si spendeva in prima persona per i suoi progetti, tanto da essere divenuto personaggio assai popolare per via della massiccia campagna pubblicitaria che lo vedeva negli spot televisivi per propagandare i servizi dell’istituto di credito.