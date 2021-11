Musicalmente, quando la musica apre la mente e il cuore

Musicalmente: Sfumature Sonore ci ha dato la possibilità di esplorare il panorama musicale in lungo e in largo, senza confini e senza barriere per una musica di tutti e per tutti. Abbiamo cosi “raggiunto” artisti di vari generi e periodi, di varie regioni e nazioni facendoci trasportare totalmente dalla dimensione musicale, un grandissimo facilitatore capace di raggiungere chiunque tenta di ascoltare o interpretare… un bellissimo viaggio che è stato reso possibile dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto che attraverso il Bando Assistenza Sociale 2020 ci ha sostenuto in questo bellissimo viaggio.

Moltissimi gli artisti che hanno interagito con i post e moltissime le persone che ci hanno seguito costantemente in questo viaggio di “Traduzione” Musicale, si proprio così… abbiamo letto testi e guardato video di diversi artisti ed ognuno a proprio modo ha tradotto le note in disegni dando così un’ immagine alle Melodie e alle parole. Il nostro cammino di integrazione, anche in questo particolare periodo grazie ai social, è potuto continuare e i ragazzi che hanno partecipato sono stati davvero entusiasti impegnandosi ogni giorno. Abbiamo lavorato a piccoli gruppi come da restrizioni, dato il periodo di emergenza, ma la musica ci ha aiutato arricchendo tutte le nostre giornate di lavoro e di esplorazione nel panorama musicale. Due volontari del Bastone ODV hanno seguito passo passo il tutto via social e via WhatsApp partecipando in questo modo al progetto. Lo stesso è stato fatto con gli altri servizi che hanno partecipato a Musicalmente: Sfumature Sonore (Arca88 di Binago – Cdd di Gallarate “ Solidarietè e servizi” – Cdd di Besozzo “ Fondazione Renato Piatti”) informandoci e confrontandoci attraverso mail, telefonate e WhatsApp, un modo per sentirsi meno soli in questo particolare periodo.

I diversi social utilizzati ci hanno dato modo di raggiungere artisti e pubblico ed è stato un po’ come ritornare sul “Palco”… Facebook, Instagram e Youtube sono stati per noi importantissimi per rendere il lavoro di tutti i partecipanti “pubblico” e il materiale prodotto è stato davvero tanto e non appena si potrà, come da progetto, porteremo tutto all’esterno promuovendo il tutto in un grande “Live” aperto a tutti.

Nel corso di questo progetto abbiamo anche visionato innumerevoli film legati e influenzati dalla musica Rock. Inoltre, nel corso del lavoro, l’approccio alla musica, agli autori e alle loro canzoni ha prodotto una suggestione creativa che ci ha portato a concepire una serie di racconti che hanno trovato posto nei periodici post sulla pagina Facebook della Cooperativa.. C’è stata, quindi, una proficua ed esaltante contaminazione tra musica, cinema e scrittura. I post e tutto il lavoro lo si può trovare sulla nostra pagina facebook Progetto Promozione Lavoro utilizzata anche dal Cdd di Besozzo e di Gallarate per pubblicare i propri lavori , oppure sulla pagina facebook di Arca88.

Il Comune di Olgiate Olona ha previsto il suo patrocinio gratuito e Effe Radio ci ha sostenuto diffondendo il nostro lavoro. Grazie a questo progetto le cose hanno ripreso “forma” e “colore” e molti dei partecipati, confrontandoci anche con i colleghi degli altri servizi, hanno superato degli stereotipi nelle esecuzioni manuali. Insomma, la musica si è dimostrata come sempre davvero terapeutica!