MV Agusta rilancia il marchio Lucky Explorer, simbolo delle Dakar vinte da Cagiva

Pochi giorni fa, la scomparsa di Gianfranco Castiglioni ha fatto tornare alla mente quel periodo d’oro dell’industria motociclistica varesina di cui l’imprenditore è stato protagonista insieme al fratello Claudio. Anni in cui la Schiranna – con il marchio Cagiva in testa e a seguire gli altri del gruppo – era diventato il quartier generale di una piccola-grande potenza delle due ruote.

Su pista, nel cross (con Husqvarna) ma anche nella gara più massacrante, famosa e affascinante del mondo, quella che allora si chiamava Parigi-Dakar e si correva tra dune, deserti, piste in ghiaia nel cuore dell’Africa. Una gara che per due volte vide una Cagiva trionfare, la Elefant con Edi Orioli in sella, nel 1990 e nel 1994. (foto dal libro “Elefant People”)

Una moto che sulle fiancate e sul cupolino aveva il marchio di uno sponsor (“tabaccaio”) che con quell’abbinamento divenne un’icona del motorsport e del fuori strada: Lucky Explorer. Oggi MV Agusta, la casa motociclistica erede di quella Cagiva, ha annunciato che proprio il marchio Lucky Explorer tornerà a dare il nome a una nuova linea di motociclette: è probabile (ma l’azienda resta abbottonata) che i modelli che faranno parte di questa serie saranno proprio delle maxi-enduro che riprendano la storia della Elefant che fu.

Nei giorni scorsi sulle strade intorno al Lago di Varese erano state infatti intraviste alcune moto camuffate con targa di prova (inequivocabile: la sigla iniziava con MV) che avevano le fattezze di una enduro di grandi dimensioni. E il primo comunicato stampa emesso da MV Agusta con la citazione di Lucky Explorer va proprio in questa direzione: modelli definiti adventure e in procinto di essere presentati ufficialmente all’Eicma di Milano, in programma tra il 25 e il 28 novembre. Al momento non è spiegato se per questo programma verrà rispolverato il marchio Cagiva (ma sembra di no) né se sarà utilizzato il termine Elefant per griffare le moto (difficile anche questo) ma presto avremo le risposte.

Dalla Schiranna fanno sapere anche che sta prendendo vita un sito ufficiale (QUI) che conterrà un blog dedicato ai ricordi “africani” delle moto varesine e che avrà collegato un profilo Instagram. «È un progetto davvero molto speciale – lascia filtrare il CEO di MV Agusta, Timur Sardarov – Il concept Lucky Explorer non si limita alle sole moto, ma è la porta d’accesso a un intero mondo fatto di emozioni, memorie, valori. È un modo di affrontare la vita e viverla pienamente. Un ritorno atteso da tempo per tutti i fan del Made-in-Schiranna, ma anche un salto nel futuro: non importa dove ci porterà la vita, noi sappiamo da dove veniamo!».