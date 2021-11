Nipoti di Babbo Natale cercasi per esaudire i desideri dei nonni

Il 15 novembre verranno pubblicati sul sito www.nipotidibabbonatale.it i primi desideri degli anziani ospiti nelle case di riposo di tutta Italia! Parte così la quarta edizione di “Nipoti di Babbo Natale”, il progetto dell’associazione “Un sorriso in più” di Guanzate che rende magico il Natale degli anziani ospiti nelle Rsa.

Chiunque può scegliere un “nonno” ed essere per lui quel “nipote di babbo Natale” pronto ad esaudire il suo desiderio e, soprattutto, ad entrare in relazione con lui offrendo, assieme al dono, parole gentili, calore e affetto. «Non perdere l’occasione di rendere speciale il Natale di una persona anziana e anche il tuo! Diventa nipote di Babbo Natale!», recita l’appello dei promotori di Un sorriso in più.

Anche quest’anno l’iniziativa Nipoti di Babbo Natale rappresenta una delle poche opportunità di accedere alle case di riposo (in presenza o virtualmente), donando emozioni e calore reali agli anziani.

A partire dal lavoro sul desiderio, l’iniziativa promuove un significativo momento di ascolto dell’anziano, e permette di rielaborare i vissuti dolorosi e le paure rimaste per rivolgere uno sguardo fiducioso al futuro, nell’attesa di incontri felici.

Il sito www.nipotidibabbonatale.it raccoglie i desideri degli ospiti di case di riposo per anziani e dà la possibilità a chiunque di realizzarli, così tutti possono davvero rendere reale il sogno di un anziano che vive in casa di riposo.

Le persone che realizzano i desideri degli anziani diventano nipoti di Babbo Natale: sul portale www.nipotidibabbonatale.it scelgono il desiderio da esaudire, ricercano il regalo perfetto e lo accompagnano con un messaggio, un augurio.

Il momento della consegna diventa magico per entrambi: due sconosciuti si incontrano e donano l’uno all’altro affetto e calore. Il vero dono sono il tempo trascorso insieme e la relazione che si crea.

Gli anziani aspettano i nipoti di Babbo Natale in 250 case di riposo di tutta Italia, anche nel Varesotto e nell’alto Milanese.

In anteprima ecco Antonio, 86 anni, e il suo desiderio: “Vorrei delle magliette di cotone calde da mettere sotto le camicie. Per me usarle è un ricordo di mia mamma che mi diceva sempre “Antonio metti le magliette sotto la camicia che sennò prendi freddo”. Grazie a chi esaudirà questo mio semplice desiderio. Buon Natale!” Poi c’è Eleonora di 75 anni: “Vorrei avere un diario dei pensieri, dove poter scrivere ricordi ed emozioni che sento durante la giornata, per poterne fare memoria e per poter mettere nero su bianco ciò che provo.” Mente Anna di 88 anni racconta: “Ciao, sono Anna, tutti mi chiamano “sull’attenti!” perché mi preoccupo sempre per gli altri e quando posso aiuto anche le operatrici nelle piccole mansioni. Per Natale mi piacerebbe ricevere un pacchetto di caramelle da mangiare mentre aspetto i pranzi ed un profumo da mettermi durante gli incontri con mio figlio e mio nipote.”

Quest’edizione di Nipoti di Babbo Natale è realizzata grazie al sostegno di C. Tessile S.p.A. di Guanzate, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Serenity S.p.A. di Fino Mornasco e Arvato Services Italia s.r.l.

Durante l’edizione 2020 (la terza edizione del progetto) 228 case di riposo di tutta Italia hanno raccolto 5.893 desideri che sono stati tutti realizzati grazie al sorprendente coinvolgimento e alla grande partecipazione dei generosi nipoti di Babbo Natale, che sono pronti a esaudirne molti di più.

Per maggiori informazioni contattare l’associazione Un Sorriso in Più allo tel: 031 3527532 oppure progetti@unsorrisoinpiu.it.

Per il progetto Nipoti di Babbo Natale: info@nipotidibabbonatale.it oppure www.nipotidibabbonatale.it