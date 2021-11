Ospedale unico Busto e Gallarate, anche la Provincia dice no (sul filo) al dibattito pubblico

La delibera per derogare dal dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate è stata approvata questa sera dal Consiglio Provinciale con 8 voti favorevoli, tre astenuti (i consiglieri gallaratesi) e sei contrari (l’intera opposizione). Il testo è passato sul filo.

Ora sia il Comune di Busto Arsizio che l’ente Provincia di Varese sono a favore della deroga, rendendo sostanzialmente ininfluente il voto di Gallarate sul punto. Sono stati proprio i consiglieri di Gallarate (De Bernardi Martignoni, Canziani e Simeoni) a mettere un po’ di sale in un dibattito che vedeva i consiglieri della maggioranza che sostengono il presidente Antonelli convintamente a favore della deroga, e l’opposizione fieramente contraria e a favore di un dibattito che potesse essere il più ampio possibile.

Antonelli preme sull’acceleratore e attacca il Pd

Il presidente Antonelli ha, comunque, assicurato che attenderà il voto di Gallarate prima di comunicare alla Regione la scelta di saltare il passaggio: «Dobbiamo fare in fretta. L’ho detto in tutte le salse e ricevo ogni giorno notizie di medici che lasciano gli ospedali di Busto e Gallarate per altre strutture più moderne e funzionali. Abbiamo i fondi del Pnrr da sfruttare e non voglio che finiscano da altre parti, facendoci perdere un treno che non ripasserà più. Il Pd si conferma il partito del no mentre io sono per il sì a prescindere perchè solo così si può ottenere qualcosa. Io dico di non perdere questi soldi, poi ci sarà tempo anche per dibattere».

L’opposizione vuole il dibattito pubblico

Per l’opposizione sia Carmelo Lauricella che Valentina Verga hanno respinto le accuse al mittente. «La mettete sul tempismo quando sono cinque anni che se ne parla e non è stato fatto nulla di concreto» – ha sottolineato la consigliera bustocca del Pd. «Date carta bianca ad un’amministrazione regionale che ha già dato dimostrazione di non saper gestire la sanità come abbiamo potuto vedere con la gestione della pandemia» – ha rincarato Lauricella.

I gallaratesi si astengono per dare un segnale alla Moratti

Critiche forti anche dai consiglieri gallaratesi nei confronti dell’assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti: «Ci asteniamo perchè vogliamo dare un segnale forte all’assessore. Vogliamo che venga qui a vedere la situazione disastrosa del Sant’Antonio Abate» – ha detto il consigliere di Forza Italia. Giuseppe De Bernardi Martignoni, che è anche dello stesso partito di Antonelli, ha aggiunto «sappiamo che i tempi delle amministrazioni comunali saranno comunque lunghi quindi non siamo contrari ad un dibattito pubblico. Gallarate si astiene».

Anche Antonelli non lesina critiche

Lo stesso presidente Antonelli non ha lesinato qualche critica all’assessore Moratti, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate venerdì sera nel dibattito di Politics Hub nel quale la responsabile della sanità lombarda aveva addossato ai sindaci di Busto e Gallarate i tentennamenti che stanno rallentando l’iter: «L’assessore probabilmente non sa cosa sta succedendo nei nostri due ospedali e non siamo assolutamente noi enti locali a rallentare. Da parte mia sto facendo di tutto per partire subito».