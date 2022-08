Agosto con il progetto dell’ospedale unico: “Manca la partecipazione”

«O è una distrazione al quadrato o è un dolo»: lapidario il commento di Carmelo Lauricella, consigliere di opposizione di Gallarate in quota Partito democratico, nonché membro della commissione Sanità in quanto medico, sulla ristrettezza dei tempi per le osservazioni sull’ospedale unico Gallarate-Busto, che devono essere presentate entro giovedì 25 agosto.

«Per noi questa decisione mostra una trascuratezza dell’amministrazione regionale», afferma, parlando a nome del gruppo dem.

“Manca la partecipazione”

Inoltre, Lauricella ricorda che a inizio anno, quando le amministrazioni di Busto Arsizio e Gallarate, dopo il passaggio in provincia, avevano optato per la deroga al dibattito pubblico (a cui il centrosinistra gallaratese aveva votato contro), «con la motivazione che un dibattito pubblico avrebbe allungato i tempi, ci avevano rassicurato dicendo che con la procedura di VAS ci sarebbe stato tempo per fare le osservazioni».

Le osservazioni – continua il consigliere – avrebbero dovuto rappresentare «l’equivalente in partecipazione del dibattito pubblico», ma non sembra essere andata in questo modo: «Manca la partecipazione».

É critico anche sulla maggioranza e sul «silenzio fragoroso» intorno al tema: «Tutte le forze della maggioranza di centrodestra non si fanno sentire all’interno dell’amministrazione Cassani?».

E il centrosinistra cosa farà? «É agosto, alcuni sono giustamente via; non si sa bene quante possibilità ci saranno di guardare indietro nei documenti da consultare per preparare le osservazioni», conclude.