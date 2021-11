Primo consiglio comunale a Busto Arsizio, ancora senza pubblico in aula

Il primo Consiglio Comunale di Busto Arsizio, dopo le elezioni del 3-4 ottobre scorso, è convocato alle ore 20,00 di martedì 9 novembre nella sala Consiliare presso Palazzo Gilardoni, per la trattazione dei punti elencati nell’ordine del giorno che trovate qui.

Purtroppo la seduta non sarà aperta al pubblico, come accade ormai da marzo 2020, in ottemperanza alle vigenti norme che non permettono (si spera ancora per poco) assembramenti nei luoghi al chiuso. I cittadini potranno, comunque, seguire la seduta in streaming al seguente link https://www.bustolive.it/comunedibusto.html.

Momento clou della serata sarà l’elezione del presidente del consiglio comunale che, in base agli accordi presi all’interno delle forze di maggioranza, non dovrebbe rivelare sorprese (come, invece, accadde cinque anni fa con l’elezione a sorpresa di Valerio Mariani, allora consigliere di opposizione in quota Pd). Alla sinistra del sindaco Emanuele Antonelli dovrebbe sedersi con ogni probabilità Laura Rogora, eletta nelle fila di Forza Italia.