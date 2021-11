Il Pro Patria Museum festeggia i primi mille like su Facebook

Se la Pro Patria, bloccata 0 a 0 contro il Seregno nell’anticipo di ieri, sabato 20 novembre, non ha potuto festeggiare al meglio ieri l’insediamento della nuova proprietà, ci pensa il suo museo a regalare qualche gioia in questo fine settimana novembrino.

Dopo aver inaugurato lo scorso mese il pannello dedicato agli allenatori in occasione del ritorno di Javorcic da avversario, l’antro del tigrotto ideato e gestito da Andrea Fazzari ha infatti tagliato l’importante traguardo dei i primi (e di certo non ultimi) mille like sul proprio account Facebook, dove è possibile trovare a cadenza praticamente giornaliera preziose informazioni e ricordi legati ai colori biancoblu di Busto Arsizio.

«Un traguardo simbolico che premia gli sforzi di chi ha creduto e crede nei valori della gloriosa storia dei tigrotti, da tramandare di padre in figlio, di generazione in generazione – scrive il Pro Patria Museum in un post di ringraziamento -. Un risultato che vogliamo condividere e festeggiare virtualmente con tutti voi, in attesa di accogliervi di persona al Pro Patria Museum, per poter apprezzare e vedere i tanti cimeli di una storia che dal 1919 continua ad appassionarci ed emozionarci. Allora come oggi: Pro Patria et Libertate 1919, una maglia, una storia, un popolo. 1000 grazie».