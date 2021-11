Pubblicata l’opera prima di Patrizia Fasulo, assessore di Marchirolo

Madre, nonna, insegnante, consigliere comunale, assessore ed ora anche poetessa. È stata pubblicata l’opera prima di Patrizia Fasulo, “La fatica della boccia”, poesia che si fa respiro edito da EMIA Edizioni.

L’autrice la presenta così: “Come nascono i miei pensieri… Vivo ogni pensiero come una gestazione, a volte mi dà nausea, altre scalcia ed altre ancora è silente, l’embrione del pensiero si annida nel ventre, nel cuore e nella mente, cresce e si nutre con le mie emozioni fino a quando non inizia il travaglio e l’urgenza di venire alla luce. È forse questo il momento più doloroso, una volta nato lo guardo, lo leggo e lo cullo con gli occhi del cuore. Finalmente la mia anima tormentata prova pace e gratitudine… fino alla prossima gestazione”.

Patrizia Fasulo nasce il 15 maggio 1963 a Cugliate Fabiasco, è diplomata al conservatorio G. Donizetti di Bergamo e fa la professoressa di musica alla scuola secondaria di primo grado di Marchirolo. Suona e insegna Corno in Fa nela Banda comunale e dirige il coro polifonico S. Martino a Marchirolo. Appassionata di musica, è da sempre impegnata nel sociale, col marito Giuseppe Niesi (fondatore della Cumdi), insieme al quale segue alcune adozioni a distanza in Uganda e nel Sudan del Sud con i Comboniani, dove la coppia ha contribuito a far costruire una scuola, un dormitorio e un dispensario. A Marchirolo ricopre anche la carica di assessore a Istruzione ed Educazione Civica dopo essere stata eletta nel 2017 con la lista Marchirolo in Comune a sostegno del sindaco Dino Busti.