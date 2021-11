Il Punto di Accesso Socio Sanitario di Castellanza funziona bene

A distanza di un mese e mezzo dall’apertura dello sportello Cup presso il Comune di Castellanza l’amministrazione comunale si ritiene soddisfatta del suo funzionamento, sia in base ai ritorni delle persone che si sono rivolte allo sportello che in base al report del funzionario che lo gestisce, risultando un servizio utilissimo e prezioso.

Lo sportello rientra nel progetto Pass (Punto di Accesso Socio Sanitario) – che è stato attivato grazie ad una convenzione con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona al fine di favorire l’accesso della cittadinanza ai servizi sanitari.

Dal 13 settembre al 25 ottobre, gli utenti totali assistiti sono stati 371 di cui 342 castellanzesi.

Il numero maggiore di richieste (165) è stato quello di scelta e revoca del Medico di Medicina Generale. Servizio che ricordiamo, Asst Valle Olona offre con gestione delle pratiche via mail (trovate le informazioni sul sito di Asst Valle Olona).

64 sono state le richieste di prenotazione visite o esami preso gli ospedali pubblici e/o accreditati, 42 di riattivazione dei Servizi Sanitari, 34 iscrizioni al Servizio Sanitario pediatriche o per immigrazione, 28 le richieste/rinnovi di esenzioni, 21 richieste di rilascio del pin della Carta regionale dei Servizi, 17 le richieste di riemissione della Carta Regionale dei Servizi.

«L’alto numero di richieste e la soddisfazione degli utenti – dichiara il sindaco Mirella Cerini – sono la dimostrazione che il Cup è un servizio utile, soprattutto per quei cittadini che non hanno dimestichezza con le pratiche on line e che faticano ad orientarsi nei diversi uffici di Asst».

«Sono veramente soddisfatta dell’avvio dello sportello Cup a Castellanza – prosegue l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Borroni – come Amministrazione ci stiamo impegnando da tempo nel garantire ai nostri cittadini servizi che li supportino nella presentazione di pratiche. Ricordo, infatti, che da diversi anni è attivo anche lo sportello Disabili, gestito interamente da Volontari Civici e che nel tempo sta ampliando la sua attività a favore delle persone disabili».

L’augurio, concludono da Palazzo Brambilla, «è che anche la revisione della riforma della sanità lombarda, e l’utilizzo dei fondi del Pnrr, rispondano alla necessità, resa ancora più evidente durante la pandemia, di servizi socio-sanitari sempre più integrati, presenti nei territori e vicini ai cittadini».

Presso le postazioni dello sportello PASS è possibile effettuare:

• Prenotazioni visite ed esami ambulatoriali

• Avvio pratiche di richiesta esenzione per patologia

• Scelta e revoca del medico di medicina generale

• Prime iscrizioni pediatriche al Servizio Sanitario

• Rilascio Pin della Carta Regionale dei Servizi