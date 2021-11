Scontro in via Garibaldi a Cassano, arrivano 118 e pompieri

I vigili del fuoco e il personale del 118 stanno intervenendo a Cassano Magnago per un incidente stradale avvenuto alle 9.40 in via Garibaldi, nel tratto iniziale della via a ridosso del centro della cittadina.

Si sono scontrate due auto, i vigili del fuoco stanno intervenendo per liberare una donna rimasta intrappolata in uno dei due veicoli. Sono almeno due le persone coinvolte (due donne di 41 e 68 anni), non ci sarebbero feriti gravi.

Sul posto anche i mezzi del 118, con automedica e ambulanza da Varese, intervenute in “codice rosso” (foto d’archivio).

Articolo aggiornato alle ore 10.00 di lunedì 15 novembre 2021