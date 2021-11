Si ribalta fuori strada con l’auto dopo 150 metri di carambola a Vergiate

Incidente ieri sera, mercoledì 10 novembre, verso le 22 sulla strada provinciale 47 a Vergiate: il conducente 49enne di una Mercedes ha perso il controllo dell’auto all’uscita di una curva (all’altezza del cancello Leonardo Elicotteri).

L’auto dopo l’impatto con il terrapieno, si è ribaltata più volte finendo la corsa a 150 metri. Ferite non gravi per il conducente e una delle due passeggere di 19 anni; trauma cranico-commotivo per una 19enne (le due ragazze sono state trasportate in ospedale a Gallarate, l’uomo a Busto). Sul posto è intervenuta l’automedica AREU, ambulanze della croce rossa SOS Azzate, carabinieri della compagnia di Gallarate e vigili del fuoco.