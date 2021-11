Torna la “Pedala con i Campioni”, appuntamento l’8 dicembre a Brinzio

Risalgono in sella gli ex professionisti della provincia di Varese per proporre il classico appuntamento invernale a scopo benefico nell’alto Varesotto: a Brinzio. Sarà la ventiduesima edizione consecutiva della “Pedala con i Campioni” quella che andrà in scena nella provincia dei Laghi mercoledì 8 dicembre nel ricordo di Michele Scarponi.

A proporre l’evento sono Dario Andriotto, Daniele Nardello, Andrea Peron, Cristiano Frattini, Oscar Mason, Tupak Casnedi e Stefano Zanini con la parte tecnica curata dal Velo Club Sommese. In cabina di regia altre società ciclistiche del Varesotto oltre all’Amministrazione Comunale di Brinzio, al Panathlon International Club Varese, all’Istituto Scolastico Superiore Paritario Olga Fiorini – Liceo dello Sport Marco Pantani e Sestero.

Tradizionale lo svolgimento della manifestazione con il ritrovo a Brinzio alle ore 8.30 e il via per percorrere i 49 chilometri del tracciato ad andatura controllata. Al rientro a Brinzio consegna dei contributi alle associazioni che sono state individuate per questa edizione tra le quali “Vivi Vittoria Varese”, l’associazione che ha come obiettivo quello di sensibilizzare contro la violenza sulle donne. È possibile iscriversi alla Pedala con i Campioni nei 40 punti di raccolta già attivi con un contributo di 10 Euro.