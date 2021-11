Triangolare al Franco Ossola, trionfano i Gorillas

Domenica 7 Novembre il “Franco Ossola” è stato la più degna delle cornici per un torneo triangolare che ha visto Rams Milano, Blue Storms Busto Arsizio e i Gorillas Varese, padroni di casa e bandiera Uisp Varese nel football americano, incrociare i caschi sotto il cielo terso di una bellissima giornata d’autunno.

La giornata è iniziata tra giochi pirotecnici e fumogeni colorati per l’ingresso delle squadre in campo, il tempo di ascoltare gli inni nazionali italiano e americano eseguiti dal vivo dalla cantante Noemi Conti, e subito si sono affrontate in una “mini partita” da 40 minuti Rams e Blue Storms.

I Blue Storms capitanati da Andrea Fimiani, giocatore abituato a calcare i campi di Prima Divisione, si aggiudicano per 6-0 il primo match vincendo la strenua resistenza della solida difesa in maglia verde trascinata da un mai domo Andrea Zambelli.

La seconda partita, aperta da un kick off simbolico eseguito dal sindaco di Varese Davide Galimberti, vede un attacco dei Rams Milano improntato sulle corse del funambolico running back Cristiano Mancini contrapposto a quello dei Gorillas affidato alla connessione aerea tra Fabio Ferrari e il velocissimo ricevitore Andrea Giardini. Di misura sono i biancorossi a spuntarla ancora per 6-0.

Si va alla “bella” tra bustocchi e varesini per un derby infuocato. Sono i Gorillas a varcare per primi la linea di meta sul solito asse Ferrari-Giardini ma non tarda a farsi sentire la replica di Fimiani che imbecca in end zone il proprio ricevitore, Simone Villa. A mettere il sigillo sulla vittoria è però una corsa del folletto Guido Marabotti, rapidissimo running back biancorosso, per il 12-8 finale.

A conclusione dell’evento, partita dimostrativa di flag football tra gli esordienti Gorillas Under 13 e la Under 17 dei Blue Storms che vede quest’ultima prevalere di misura in un match divertente e di buon livello tecnico.

La vittoria del torneo va dunque alla squadra di casa, ma a vincere è soprattutto il pubblico, numerosissimo (più di 400 ingressi registrati dagli addetti alla sicurezza, staff e squadre escluse, e oltre 400 visualizzazioni per la diretta streaming). I presenti, oltre allo spettacolo offerto dalle squadre in campo, si è potuto godere l’ottimo cibo offerto dallo street food village allestito per l’occasione da Promooarte e gli intermezzi di balli hip hop proposti da Antea Danza Varese. Un evento riuscito al 100%, insomma, che speriamo di vedere riproposto presto.