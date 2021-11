Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli: i piccoli a canestro con Uisp

Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli: saranno queste le categorie del primo campionato di Minibasket che la Struttura Pallacanestro Uisp Varese sta organizzando a partire da gennaio 2022.

«Abbiamo avuto un boom di iscrizioni proprio tra i più piccoli – dice Renato Vagaggini, commissioner della SDA Uisp – che stanno compensando le defezioni tra i più grandi. Abbiamo perso per strada molti diciotto-diciannovenni, per colpa dello stop forzato del Covid, ma tra i più piccoli la voglia e il bisogno di fare sport in sicurezza sono alti, e molte società ci stanno chiedendo di organizzare delle competizioni in stile Uisp, per permettere anche ai più piccoli di misurarsi con i coetanei, senza aggressività, ma con il sano agonismo che permette di crescere grintosi, ma rispettosi degli altri e con la voglia di giocare insieme, prima che di vincere».

Ed ecco perché le asd affiliate Uisp che vantano un vivaio tra i più piccoli stanno ricevendo una lettera che propone di portare in campo i piccoli nati tra il 2010 e il 2014, «ma se qualche giocatore ha un anno in più o in meno vedremo di trovare uno spazio in campo – dice Vagaggini – perché il nostro basket deve essere ‘per tutti’ in tutti i sensi».

Le regole (quanti giocatori, quanti tempi per partita e di che durata, ad esempio) non sono ancora state definite: «Le decideremo insieme ai dirigenti delle varie società – dice Vagaggini – in base ad esigenze condivise per le singole fasce d’età». Una sola regola per ora è sicura: le partite saranno “concentrate”. Per non saturare i weekend delle famiglie, ci saranno domeniche in cui tre o quattro squadre si confronteranno tutte in un’unica sede, in una festa di basket che vedrà i più piccoli protagonisti sul parquet.

Le iscrizioni per le società aprono lunedì 15 novembre, resteranno aperte fino a lunedì 10 gennaio 2022 e non saranno vincolanti: entro la chiusura di gennaio, sarà possibile disiscrivere la squadra senza sanzioni. Saranno on line su: http://scoiattoli.sportonlive.it, http://aquilotti.sportonlive.it, http://esordienti.sportonlive.it

Le divisioni saranno per età: gli Esordienti saranno i più grandicelli, classe 2010-2011. Poi gli Aquilotti, 2011-2012 e i piccoli Scoiattoli, nati tra il 2013 e il 2014. Una carica di piccoli, entusiasti cestisti, che non vedono l’ora di sfogare tutta la propria vitalità sottocanestro, mettendo in pratica le regole e i fondamentali imparati negli allenamenti settimanali.

Saranno garantite le regole anticovid: «Con la pandemia ancora in atto, sarà tutto ancora incerto – spiega Vagaggini – ma per ora chiederemo ai genitori le autocertificazioni per i piccoli sotto i 12 anni. Quando poi apriranno anche per loro le porte del centro vaccinale, vedremo come fare. Per ora l’importante è dare anche ai più piccoli la possibilità di giocare e di crescere con lo sport per tutti».