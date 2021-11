Un karateka di Cocquio alle finali nazionali juniores

Lorenzo Galluzzo parteciperà alle finali nazionali juniores di karate in programma al Lido di Ostia tra il 27 e il 28 novembre. L’atleta della Asd Yugen Team di Cocquio Trevisago è arrivato terzo nella sua categoria (- 76 kg) al campionato regionale kumite Juniores (16/17 anni), che si è tenuto domenica 14 novembre a Pozzuolo Martesana (Milano). Lorenzo ha affrontato tre incontri arrivando in finale di pool, ma un lieve infortunio gli ha impedito di accedere all’incontro per l’oro. Una volta ripreso, il karateka ha comunque ritornato sul tatami per i ripescaggi, classificandosi in terza posizione e staccando il pass per la finale nazionale.

Alla gara regionale ha partecipato anche un altro atleta della Yugen: Lorenzo Scirli, che si è però fermato alle fasi eliminatorie. L’impatto emotivo ha avuto la meglio e ha combattuto col freno a mano tirato nonostante la gara fosse alla sua portata.

Alle finali nazionali kumite esordienti (12/13 anni), che si sono tenute sempre a Ostia il 30 e 31 ottobre, Riccardo Masola è arrivato quinto, piazzandosi tra i migliori atleti d’Italia nella sua categoria (-53kg). Riccardo ha vinto la sua pool e affrontato cinque incontri accesi, dimostrando grinta e un’ottima padronanza del tatami.