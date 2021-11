A Vergiate l’inaugurazione del presepe luminoso

Si è svolta sabato 13 novembre, dopo il tramonto, l’inaugurazione del presepe luminoso di Sesona, a Vergiate. Nonostante la pioggia, un bel gruppo di persone (e soprattutto tanti bambini) sono passati a visitare la creazione di Luciano Bacchi: oltre 190 sagome di legno dipinte con vernici speciali che risplendono sotto la luce delle lampade UV. All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Vergiate Daniele Parrino, l’assessore alle Attività economiche e produttive, Lavori pubblici e Decoro urbano Marino Facchin e il parroco di Vergiate don Fabrizio Crotta.

Galleria fotografica Il presepe illuminato di Sesona risplende aspettando il Natale 4 di 16

«Un segno di gioia e speranza – ha affermato don Fabrizio – per ricordarci del senso profondo del Natale».

«Ringraziamo il signor Luciano Bacchi per il suo straordinario lavoro – aggiunge il sindaco Daniele Parrino -. Sono felice di essere riuscito a vedere il suo presepe di persona quest’anno, e devo dire che l’effetto per chi vi si trova davanti è davvero straordinario. Speriamo che siano in molti a visitare questa bella iniziativa».