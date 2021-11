Veronica Sbergia e Max De Bernardi in concerto alla Vecchia Varese

Domenica 28 novembre, alla Vecchia Varese, alle 20 e 30 appuntamento con Veronica Sbergia & Max De Bernardi nella Old Timey Picking Duo.

Sappiate che mancare è un reato perseguibile penalmente: alla Vecchia li attendiamo a braccia (ed orecchie) aperte. Veronica Sbergia e Max De Bernardi sono due artisti eccezionali con una grande passione per la musica della tradizione statunitense.

Il loro repertorio consiste in un mix di blues, ragtime, countryblues e Vaudeville, suonati rigorosamente in acustico con ukulele, washboard, kazoo, chitarra.

Veronica Sbergia (Lead Vocals, ukulele, washboard, kazoo & other amenities) e Max De Bernardi (Resophonic & acoustic guitars, ukulele, vocals).

Info e prenotazioni: 0332287104 – 3271845269. Ingresso con Green pass.