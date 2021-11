Vittorio Sgarbi visitatore d’eccezione al monastero di Cairate

Appassionato, schietto, uomo deciso dalla forte personalità, a volte divisivo, Vittorio Sgarbi attira sempre la curiosità delle persone, attente ad ascoltare ciò che avrà da dire. In questa variopinta tavolozza di caratteristiche, la sua passione per l’arte e la sua competenza in materia sono di dominio pubblico.

Galleria fotografica Vittorio Sgarbi in visita a Cairate 4 di 6

Fra i suoi viaggi all’insegna della cultura, il critico è giunto in Valle Olona, per esattezza al monastero di Cairate, l’affascinante architettura romanica medioevale ricca di affreschi di valore e testimonianze del passato, che secondo la tradizione fu fondato nel 737 d.C. dalla nobile longobarda Manigunda.

«Nella giornata di ieri il monastero di Cairate è stato visitato da un ospite tanto inatteso quanto gradito: il celebre critico d’arte, politico e intellettuale Vittorio Sgarbi. Lo ringraziamo molto per il suo interesse mostrato per il luogo più famoso e carico di storia e arte del nostro territorio» ha scritto l’Amministrazione comunale in una nota, informando i cittadini di questa visita illustre. Un incontro piacevole e gradito per il sindaco Anna Pugliese, che racconta di quanto Sgarbi abbia apprezzato il monastero.

«È rimasto meravigliato del posto e della ricchezza storica che contiene, davanti all’opera del Luini è rimasto in contemplazione per alcuni minuti – confida il Primo cittadino – è stato un momento in cui si respirava un’aria particolare. Lui al di là del personaggio che può essere divisivo, è un uomo di un’immensa cultura: sono state due ore intense». Soddisfazione anche da parte della Pro Loco, che con passione e impegno si occupa del Monastero.

Ecco alcuni approfondimenti sul luogo scelto da Vittorio Sgarbi per il suo viaggio all’insegna dell’arte, realizzati a Varese 4U Archeo.

Qualche notizia storica sul monastero

Il podcast

Le riprese dall’alto con il drone