Addio “Verde Sanguigno”, il cordoglio di Busto Arsizio per la morte di Andrea Barcucci

In molti in queste ore stanno esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa di Andrea Barcucci, noto esponente dell’ambientalismo a Busto Arsizio, avvenuta nella giornata di ieri, mercoledì.

Il messaggio di cordoglio per Andrea Barcucci da parte di Legambiente Bustoverde

Andrea, il nostro Andrea Barcucci conosciuto da molti per la grande energia vitale e la livornese vis polemica ci ha lasciati!

Le notizie sul suo stato di salute purtroppo non hanno colto di sorpresa chi era informato delle sue condizioni, ma è sempre troppo presto quando ci lascia una persona che abbiamo imparato ad apprezzare per la sua generosità, la capacità di lasciarsi coinvolgere e lottare per le cose nelle quali crede.

Per il nostro circolo Legambiente BustoVerde è stato sempre un importante riferimento e fonte di informazioni grazie alla profonda conoscenza della città e delle connesse problematiche ambientali.

Alla famiglia ed agli amici che lo hanno assistito e sostenuto in questo tragico precipitare degli eventi va l’affettuoso pensiero di tutti noi che dal suo appassionato agire trarremo forza ed energia per perseguire gli obiettivi che ci hanno uniti.”

Il messaggio di cordoglio per Andrea Barcucci del Movimento 5 Stelle

La notizia è di quelle che lasciano senza parole eppure dobbiamo trovarne per ricordare e ringraziare Andrea per tutte le sue battaglie a difesa dell’ambiente iniziate ben prima che la coscienza comune si svegliasse.

Grazie Andrea per aver aperto la strada e aver aiutato tanti ad intraprendere questo cammino e averci accompagnato.

Noi del Movimento ti ringraziamo soprattutto per aver scelto di essere al nostro fianco nelle ultime amministrative, un attestato di stima che non dimenticheremo.

Ciao Andrea.

Il messaggio di cordoglio della Federazione Provinciale di Europa Verde

Ricordiamo una persona sempre attenta ai problemi ambientali della sua città, una persona appassionata di politica.

Il messaggio di cordoglio da parte Giampaolo Sablich e Laura Bignami di Movimento per Busto

Un ultimo saluto ad Andrea Barcucci. Non conosco chi non si sia mai scontrato con lui ma chi lo ha temuto è sicuramente in colpa. Ambientalista e Antifascista, Intellettuale colto, schietto, trasparente e, soprattutto, Uomo Sincero. Non le mandava a dire e non aveva mai paura di metterci la faccia. Sempre presente e dialogante, fino alla fine. Ci mancherà il tuo coraggio. folle amante di un mondo migliore. Addio, Verde Sanguigno.