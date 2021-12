Alla primaria di Daverio Ats è in ritardo: la 3A si mette in quarantena da sola

La classe 3A della primaria di Daverio è stata messa in quarantena per i numerosi casi di alunni positivi al coronavirus, non da ATS ma dalla scuola. Proprio com’è successo alla primaria di San Fermo settimana scorsa.

“L’Azienda sanitaria regionale ha inviato ai singoli solo una email che chiede che i bambini facciano il tampone T0 e poi T5, nel frattempo solo prestare attenzione a limitare i contatti – racconta un papà – La scuola invece ha comunicato alle famiglie della 3A che gli alunni sono in quarantena”.

Se il T0 è negativo, secondo le regole per la sorveglianza attiva comunicate anche da ATS, l’alunno potrebbe rientrare a scuola, ma questo non coincide con quanto deciso dall’Istituto che ha messo tutta la classe in DAD per casi multipli.

“Ovviamente tutte le famiglie sono in stato confusionale e non sanno come comportarsi, ci si inventa le soluzioni o ipotesi improbabili di tamponi in varie tempistiche – scrive il genitore – Ma senza la messa in quarantena ufficiale i genitori sono costretti ad assentarsi dal lavoro sono senza una giustificazione valida”.

La situazione è confusa e di forte disagio, cui si aggiunge il disappunto per “l’incapacità di ATS di gestire semplici situazioni di contagio scolastico a distanza di due anni dall’inizio della pandemia”.