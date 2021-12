Angelo, lo storico postino di Castelveccana va in pensione

Con il suo motorino giallo ha girato in lungo e in largo per il paese di Castelveccana, consegnando la posta, puntuale e sorridente. Per il signor Angelo Perri ora è arrivata l’ora della pensione.

Con l’inizio dell’anno si concluderà infatti il suo lavoro alle Poste Italiane, dopo 41 anni e qualche mese di lavoro. «Ho iniziato a lavorare come postino a Castelveccana nel 1983 e dalla fine degli anni Ottanta mi sono trasferito a vivere qui – racconta -. Sono fortunato perché continuerò a vedere tutti i miei compaesani. Cosa mi mancherà? I miei colleghi».

Il tempo libero lo dedicherà alla società di calcio Luino 1910 di cui è presidente. Rispetto al suo lavoro di postino dice: «È cambiato nel tempo, ora si va più di fretta. Castelveccana è una piccola comunità ma il suo territorio è esteso, è una vallata da percorrere in lungo e in largo».

«Sono ben 13 frazioni, oltre alle località sparse», conferma il sindaco del paese Luciano Pezza, che aggiunge: «Angelo si è sempre distinto a Castelveccana per correttezza, simpatia e professionalità. Ora si godrà la pensione».

La foto è di Fabio