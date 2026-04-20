Varese News

Bambini

Campi Estivi 2026

Mountain Camp, vacanze estive per giovani esploratori all’Alpe Cuvignone, con il CAI di Besozzo

Dal 4 al 12 luglio si svolgeranno le vacanze in montagna, presso la Casa Alpina Giulio De Grandi Adamoli all’Alpe di Cuvignone, nel Comune di Castelveccana, per bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, organizzata dal CAI di Besozzo

Mountain Camp CAI Besozzo

Dal 4 al 12 luglio si svolgeranno le vacanze in montagna, presso la Casa Alpina Giulio De Grandi Adamoli all’Alpe di Cuvignone, nel Comune di Castelveccana (VA) per bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, organizzata dal CAI di Besozzo.

Galleria fotografica

Mountain Camp 2025 con il CAI di Besozzo 4 di 10
Mountain Camp CAI Besozzo
Mountain Camp CAI Besozzo
Mountain Camp CAI Besozzo
Mountain Camp CAI Besozzo

Si tratta di otto giorni di spensierate di vacanza con giochi, esplorazioni e scoperte nel mondo della natura e della montagna. E proprio portare i giovani in montagna è da sempre uno degli scopi statutari del Club Alpino Italiano.

La Casa Alpina di Cuvignone, ristrutturata nel 2016 e messa “al passo” con le attuali norme di sicurezza, è pronta per ricevere i giovani vacanzieri. La gestione dei ragazzi e delle loro attività giornaliere è affidata a uno staff di persone qualificate, sia per preparazione professionale che per competenze dimostrate in precedenti attività simili.

La conduzione è affidata a una direttrice con grande esperienza nella gestione di ragazzi la quale, oltre che coordinare le attività giornaliere, gestirà ogni momento della giornata e della notte (disciplina, ordine, puntualità, rispetto delle regole…). Questa importante figura sarà coadiuvata da quattro animatori, scelti per competenza ed esperienza, che vivranno ogni momento della vacanza a stretto contatto dei giovani, pronti a intervenire in ogni evenienza con consigli o imposizioni, in modo da evitare ogni situazione indesiderabile. Completano lo staff il cuoco e il suo aiutante che hanno il compito di provvedere, senza limitazioni, a soddisfare i fabbisogni nutrizionali di tutti gli ospiti, sia piccoli che grandi. Altre due persone si incaricheranno di tenere la casa pulita e in ordine. E’ previsto un servizio giornaliero di approvvigionamento viveri freschi: pane, verdure, carne…

I piccoli ospiti hanno a disposizione due camerate separate (ciascuna con propri servizi igienici e docce), una per i maschi e una per le femmine, dotate di letti a castello e un armadietto dove riporre gli effetti personali. La cucina è provvista di tutte le attrezzature necessarie di tipo non-domestico (piano cottura, forno, frigorifero, lavastoviglie, ecc…) e il refettorio, comunicante con la cucina, permette di consumare i pasti  tutti insieme. Completa la struttura un grande salone dove è possibile organizzare attività al coperto in caso di maltempo.

Come si svolge una tipica giornata di vacanza a Cuvignone?

La sveglia è alle 8 e prima di fare colazione, i ragazzi provvedono alle varie necessità mattutine. Finita la colazione ci si prepara per l’escursione giornaliera (che ha sempre luogo, su itinerari diversi) guidata da uno o più rappresentanti del CAI, che può durare da 1 a 3 ore. Nel primo pomeriggio viene concesso un momento di relax, poi si prosegue con tante attività di animazione, come tornei di calcio, pallavolo, costruzione di capanne e tanti altri giochi collettivi. Il suono della campanella segnalerà l’ora della merenda mentre alle 18:30, tempo di doccia prima di cenare tutti insieme.

La struttura non possiede alcun apparecchio televisivo e quindi dopo cena verranno proposte attività sempre diverse. I ragazzi potrebbero assistere alla proiezione di un film oppure saranno invitati a scrutare il cielo stellato con un telescopio, guidati da un astronomo esperto.  In generale gli esperti della LIPU aiuteranno i ragazzi a riconoscere le differenti specie di uccelli presenti e in ogni momento fiori, piante, cime, pascoli saranno oggetto di costante dibattito.

Alle 22:30 le luci verranno spente e sarà tempo di dormire per ricaricare le energie in vista delle tante nuove avventure da vivere.

Venerdì 8 maggio alle ore 21, presentazione del programma e apertura iscrizioni

E’ possibile iscriversi ogni venerdì sera dalle ore 21.15 alle 22.30, a partire dall’8 maggio, presso la sede del CAI in via Adamoli 10 a Besozzo Superiore. 
La quota di partecipazione è di 350 euro (280 euro dal secondo figlio). 
Per l’iscrizione sono richiesti una fototessera e il versamento di una caparra di 150 euro.

Per informazioni o per chiarimenti è possibile chiamare il numero 3533938489 (il venerdì dalle ore 21.00) oppure scrivere all’indirizzo caibesozzo@gmail.com

Il Mountain Camp partirà con una partecipazione minima di 15 esploratori.
Iscrizioni aperte fino a esaurimento dei posti disponibili

CAI Besozzo
Via Adamoli 10, Besozzo Superiore
Email: caibesozzo@gmail.com
Tel.  3533938489
Sito internet 

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 20 Aprile 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Mountain Camp 2025 con il CAI di Besozzo 4 di 10
Mountain Camp CAI Besozzo
Mountain Camp CAI Besozzo
Mountain Camp CAI Besozzo
Mountain Camp CAI Besozzo

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.