Approvato Bilancio di previsione di Regione Lombardia, Marco Colombo (Lega): “Pioggia di fondi in provincia di Varese”

«Il Bilancio di previsione regionale ha consentito anche alla nostra provincia di ricevere importanti fondi per opere pubbliche. Nello specifico, oltre agli stanziamenti che erano già stati previsti, si sono aggiunti 400mila euro, nel comune di Sesto Calende, per la realizzazione di una nuova rotatoria in prossimità di via Tortorino sulla SP69, 355mila euro per la sistemazione della sede municipale Villa Castelbarco Albani del comune di Casciago, 150mila per l’intervento di manutenzione straordinaria degli edifici comunali Antico Lavatoio e Casa dei Pescatori, a Cazzago Brabbia, e infine, nel comune di Albizzate, 100mila euro per l’intervento di manutenzione straordinaria del tetto del Castello di Albizzate – ex filanda».

Così Marco Colombo, Vicepresidente della I Commissione Programmazione e Bilancio e Consigliere regionale della Lega, sull’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024.

«Fare il consigliere regionale, per me, significa lavorare con abnegazione per il territorio, portando risultati concreti e tangibili che siano utili alla vita dei cittadini. Tutelare gli interessi dei cittadini e dare risposta alle loro esigenze è un dovere civico primario per chi, come me, ha scelto di correre ed essere eletto nelle Istituzioni. E io sarò sempre in prima linea, a difendere con umiltà e determinazione la mia Sesto», commenta Colombo.