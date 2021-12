Assoluti in vasca corta: Castiglioni ancora oro, Martinenghi argento

Seconda giornata di gare a Riccione, dove stanno andando in scena i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta. (foto Federnuoto.it – Andrea Staccioli / Deepbluemedia / Insidefoto)

Dopo l’oro nella prima giornata, ottiene un’altra vittoria Arianna Castiglioni, che vince abbastanza agevolmente sui 50 rana, sfruttando anche le assenze di Martina Carrato e Bendetta Pilato. La 24enne di Busto Arsizio e campionessa europea in carica – tesserata per Fiamme Gialle e Team Insubrika, preparata dal tecnico federale Gianni Leoni, chiude con il tempo di 29”74 e «Oramai sono abbonata al 29”7. Sono da dieci gare che ripeto questo tempo. In velocità quando non sono scarica faccio più fatica a trovare la nuotata. Adesso ho due settimane per preparare il mondiale al meglio”.

Secondo posto invece per Nicolò Martinenghi nei 100 rana, dietro la stellina Simone Cerasuolo; il 18enne imolese vince con autorevolezza anche i 100 rana e di nuovo con il record mondiale di categoria che cancella il precedente proprio di Martinenghi, che si complimenta con il giovane vincitore: «Se li merita tutti. È un ottimo ragazzo e un grande talento. È bello pensare che qualche anno fa c’ero io al suo posto. Adesso sono po’ più vecchiotto. Sono arrivato qui un po’ affaticato. Credo sia giusto così, non mi aspettavo tempi diversi. Ora concentrato sul mondiale, poi mi riposerò un pochino. Ho buone carte da giocarmi ad Abu Dhabi».

50 rana femminile

1. Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) 29″74

2. Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento) 30″35

3. Ilaria Scarcella (Fiamme Oro/CC Aniene) 30″40

100 rana maschile

1. Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imaolanuoto) 56″66 RMJ

2. Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 56″97

3. Alessandro Pinzuti (Esercito/In Sport Rane Rosse) 58″03