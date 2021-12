Auto ribaltata a Busto Arsizio nella notte, soccorso un 23enne

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 5 della notte tra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre. Il mezzo si è ribaltato in via Pietro Maroncelli e sul posto sono accorse un’ambulanza, i vigili del fuoco e i vigili urbani. Ad essere soccorso un ragazzo di 23 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.