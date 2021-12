A Cocquio Trevisago Babbo Natale è arrivato sul pickup

Le decorazioni natalizie che campeggiano nei giardini della scuola, con lavori e lavoretti realizzati dagli stessi bambini.

Il buon cuore di molti donatori che ha consentito di raccogliere fondi da destinare alla collettività.

A Cocquio il Natale si respira e si vede, tanto che anche durante la Vigilia la macchina dei volontari non si è fermata ed ha anzi lavorato a pieno regime per consentire a Babbo Natale di passare per le strade del paese.

«Per la gioia dei nostri bambini le strade di Cocquio Trevisago, nella serata di giovedì 23 e nella mattinata di venerdì 24 dicembre, sono state percorse dal camioncino di Babbo Natale. Proprio in questo momento così difficile, portare un messaggio di gioia e di speranza è fondamentale per la nostra comunità», spiega l’assessore all’istruzione Raffaela Pane.

«Gli occhi sorridenti, la meraviglia di piccoli e grandi ha dato grande soddisfazione agli addetti ai lavori. Si ringraziano le famiglie cocquiesi che con i loro doni hanno contribuito a rendere speciale questo Natale. Sindaco, assessore all’Istruzione e l’amministrazione comunale ringraziano e augurano un sereno Natale», concludono dal Comune.