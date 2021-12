Comune di Varese, nuove ricerche di personale

Il Comune di Varese apre ad altre sei figure professionali, per integrare tre geometri e tre ragionieri attraverso la mobilità esterna tra enti.

Nel dettaglio si tratta di tre posizioni a tempo pieno come geometra, categoria C, o profilo professionale equivalente, da integrare nell’area Lavori pubblici, infrastrutture e reti. Le attività richieste sono di tipo tecnico amministrativo, come la raccolta, elaborazione e analisi dei dati. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 12 gennaio 2022.

Si cercano inoltre tre figure a tempo pieno come ragioniere, categoria C, presso l’area Risorse finanziarie, a cui verranno affidate attività contabili, di elaborazione dati finanziari, pratiche amministrative e relative alla predisposizione dei documenti contabili, come il bilancio finanziario, economico e patrimoniale. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 13 gennaio 2022.

Per entrambe le posizioni, curriculum, documenti e domanda di partecipazione dovranno essere trasmesse tramite raccomandata indirizzata al Comune di Varese, via Sacco 5, oppure consegnati a mano presso l’Ufficio Protocollo in via Sacco, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, oppure trasmesse via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@comune.varese.it.

Tutti i dettagli sono sono sul sito del Comune di Varese.