Cultura e servizi educativi, bando del servizio civile del Comune di Gazzada Schianno

Il Comune di Gazzada Schianno in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) accoglie nell’area Politiche Attive per la Comunità due progetti di Servizio Civile Universale.

Un posto per il Settore Cultura nel programma Quanti passi devo fare? La cultura in provincia di Varese – Vai al progetto e uno per il Settore Educazione nel programma Ritorno ai banchi di scuola – Vai al progetto

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a € 444,30 e l’attestato di fine servizio.

Come partecipare

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL dedicata raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: