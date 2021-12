Ghiaccio e cadute sulle strade di Varese e dintorni

Ghiaccio, disagi e cadute a Varese città e anche in giro per la provincia, fino a Saronno e alla zona di Malpensa. Diverse le segnalazioni che arrivano dai lettori: «Questo è il parcheggio “Cimone”» ci scrive una lettrice inviando le immagini dell’area di sosta tra Giubiano e le stazioni (nella foto di apertura).

Le strade sono mediamente pulite (anche mercoledì non ci sono stati grossi disagi), ma lo stesso non si può dire dei marciapiedi: come in altre occasioni si scopre che le strade sono più importanti dei marciapiedi e dei passaggi pedonali, per tacere poi delle ciclabili.

Diversi sono stati gli interventi del 118 per cadute. A Olgiate Olona è stato soccorso un 69enne feritosi dopo una caduta (è finito in pronto soccorso a Legnano), così come una donna nel centro del paese di Lonate Pozzolo e a una 57enne sulla Varesina a Jerago con Orago. A Saronno soccorso, ma senza gravi ferite, un ragazzo di 26 anni, alle 8.30 del mattino.

A volte anche i marciapiedi nelle zone più centrali sono difficilmente percorribili. Una lettrice di Varese ci segnala il «marciapiedi dei pullman di fronte agli Artigiani, una lastra di ghiaccio» che mette «a rischio studenti e viaggiatori». «A Varese centro… non oso immaginare i marciapiedi della periferia».

E dalla prima periferia di via Feltre, a Belforte, ci scrive un’altra lettrice, inviando le immagini della strada (all’alba) ancora coperta di ghiaccio.