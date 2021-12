Incidente a Sant’Antonino di Lonate Pozzolo

Vigili del fuoco e personale del 118 stanno intervenendo in via Ceresio, a Lonate Pozzolo, per soccorrere un uomo finito fuori strada a bordo di un veicoli.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, sulla strada che conduce dalla frazione di Sant’Antonino Ticino alla superstrada 336 dir.

(foto d’archivio)

Sul posto il 118 ha inviato un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. È stato soccorso un uomo di 33 anni, portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito, ma non in pericolo di vita.