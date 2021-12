Kpmg Varese cerca un senior auditor con esperienza in revisione contabile

Kpmg spa è una società appartenente al network internazionale Kpmg che offre servizi di audit e assurance in Italia, con un team di circa 1500 professionisti operanti in 25 sedi, mentre il network Kpmg consta in Italia di circa 5 mila professionisti.

Per l’ufficio di Varese Kpmg sta cercando un senior auditor con due o tre anni di esperienza in revisione contabile, maturati preferibilmente in società di revisione.

Le doti di leadership potranno fare la differenza. Al candidato verrà infatti richiesto di organizzare il proprio lavoro e quello dei colleghi più giovani, di costruire forti relazioni e promuovere la collaborazione. Il candidato avrà la possibilità di confrontarsi con professionisti esperti che lo guideranno nella gestione efficace della relazione con il cliente e, insieme a loro, potrà migliorare le sue capacità da problem solver.

Per essere il candidato ideale non possono mancare: laurea triennale o magistrale in economia, buona conoscenza della lingua inglese, buone conoscenze tecniche con riferimento ai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IFRS) e all’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Di cosa si occuperà il candidato. Entrando in contatto con le più grandi organizzazioni a livello mondiale e con le aziende che rappresentano il cuore del nostro tessuto produttivo, potrà riconoscere concretamente il valore del suo lavoro. Sostenendole nella crescita, nella trasparenza e nella competitività, acquisirai un’esperienza unica e di ampio respiro. Porterà avanti progetti stimolanti con un approccio innovativo, all’interno di un contesto sfidante. Ogni giorno sarà diverso dall’altro e il suo ruolo crescerà e si arricchirà nel quotidiano. Se l’obiettivo del candidato è quello di lavorare in una società solida e riconosciuta sul mercato, in cui la cultura aziendale è basata su reciproca lealtà, professionalità e competenza, questa è l’opportunità che fa per lui: entra nel team di Kpmg e contribuisci a rafforzare il nostro impegno verso la qualità e l’integrità.

Per candidarsi scrivere a francescapozzi@kpmg.it