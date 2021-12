Le 16 scuole paritarie di Varese si presentano in rete

Anche quest’anno le scuole paritarie di ispirazione cristiana della città di Varese si presentano in rete per i loro open day.

Le 16 scuole paritarie di Varese, tutte appartenenti ad Avasm Fism, ormai da diverso tempo costituiscono una rete di realtà autonome tra loro ma che condividono un medesimo progetto educativo. In virtù della loro esperienza e dell’approccio all’educazione insito nell’ispirazione cristiana che le caratterizza le scuole paritarie sono in grado di fornire un servizio di qualità caratterizzato da elevata professionalità degli insegnanti, da un’elevata capacità progettuale e grazie all’autonomia che le caratterizza riescono perciò a venire incontro a tutte le esigenze delle famiglie e dei bambini. Il tutto, in virtù di una convenzione con il Comune di Varese, ai medesimi costi che le famiglie sosterrebbero iscrivendo i figli nelle scuole dell’infanzia comunali.

La progettualità che caratterizza queste scuole, anche in virtù delle esperienze messe in rete, permette ai bambini iscritti di fare numerose esperienze: progetti orientati al rispetto della natura e del territorio, visite didattiche, gioco negli spazi aperti che ogni scuola può offrire, progetti dedicati all’approccio ai libri e alle storie raccontate, progetti di pregrafismo orientati all’ingresso nella scuola primaria, approccio allo sport e alla lingua inglese. Il tutto avendo a cuore la crescita della personalità dei singoli bambini visti nella loro interezza. I progetti che le scuole fanno non sono mai fini a sé stessi ma vengono attuati con uno sguardo speciale ai bambini considerati nella loro diversità.

La maggior parte delle scuole dell’infanzia appartenenti alla rete di Varese hanno attivato i servizi di sezione primavera ed alcune il servizio nido integrando in tal modo l’offerta sull’intero segmento 0/6 anni.

Gli open day sono stati pensati insieme in modo da garantire la sicurezza da un punto di vista sanitario per operatori e famiglie, è stato preparato un video di presentazione di tutte e 16 le realtà scolastiche ed un sito dove si potranno trovare le indicazioni necessarie per partecipare agli open day e per incontrare le singole scuole.



Asilo Eligio Ponti

via Castiglioni 20, Biumo Superiore

Asilo infantile Veratti

via Como 9, Varese Centro

Scuola San Carlo Borromeo

vi Giannone 6, San Carlo

Scuola Santa Gianna Beretta Molla

via Virgilio 32, Sant’Ambrogio

Scuola dell’infanzia San Gottardo

via Santa Maria degli Angeli 9, Rasa di Varese

Asilo infantile Piccinelli Comolli

via della Doniga 1, Bosto

Scuola materna Cattaneo

via Don G. Ambrosini 15, Valle Olona

Scuola materna Riva Foscarini

via Stoppani 7, Cartabbia

Scuola dell’infanzia Talacchini

via Amendola 5, Masnago

Asilo infantile Malnati, Macchi, Nidoli

via San Giusto 21, Giubiano

Scuola materna Emma Macchi Zonda

via Emma Macchi Zonda 40, Biumo Inferiore

Scuola dell’Infanzia Dall’Aglio

via San Carlo 4, Lissago

Asilo infantile Divina Provvidenza

via della Conciliazione 3, Casbeno

Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice

via Monastero Vecchio 34, Zona Questura

Scuola materna Macchi Zonda

via F. Daverio 140, Bobbiate

Asilo infantile Peri Piatti

via Carini 27, Velate

CONTATTI

FISM Varese: AVASM

Associazione Scuole Materne della Provincia di Varese

Federazione Italiana Scuole Materne

Via Calatafimi 30 – 21100 VARESE

Tel. 0332.315150 – mob. 347.4044462

E-mail: avasm.fism@libero.it

Sito